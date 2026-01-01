il 2026 della podistica aglianese inizia correndo

Il 2026 della Podistica Aglianese prende il via con una corsa collettiva nel centro di Agliana. L'evento, che si svolge ogni anno il primo gennaio, rappresenta un momento di condivisione e passione per la corsa tra i membri della comunità locale. Questa tradizione apre ufficialmente il nuovo anno sportivo, rafforzando il senso di appartenenza e l'impegno verso uno stile di vita attivo e salutare.

Agliana (Pistoia), 1 gennaio 2026 – È iniziato nel segno della convivialità e della passione per la corsa il nuovo anno della Podistica Aglianese, che ha voluto salutare il 1° gennaio con la tradizionale sgambata collettiva per le vie del paese. La partenza, come da tradizione, è avvenuta dal Circolino, sede sociale del sodalizio, da dove un gruppo numeroso e sorridente di podisti si è mosso in un clima di allegria e condivisione, attraversando le strade di Agliana fino a raggiungere il parco di Carabattole. La Podistica Aglianese inizia l'anno correndo Proprio qui la ETS Regalami un sorriso ha immortalato il momento con la consueta foto augurale, simbolo di un legame che unisce sport, amicizia e solidarietà. 🔗 Leggi su Lanazione.it

