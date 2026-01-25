Miralem Pjanic ha recentemente dichiarato che la Juventus rappresenta per lui una seconda casa. Riguardo a un possibile ritorno, ha ammesso di sentirsi meno competitivo rispetto al passato. Le sue parole riflettono il rispetto per il club e la consapevolezza dei propri limiti attuali, offrendo uno sguardo sincero sulla sua carriera e sul rapporto con la squadra torinese.

Pjanic allo Stadium: «La Juventus per me è casa. Tornare? Non sono più abbastanza bravo.». Le parole dell’ex bianconero. Il clima dell’Allianz Stadium si scalda non solo per l’imminente fischio d’inizio di Juventus-Napoli, ma anche per la presenza di grandi ex che hanno segnato la storia recente del club. Tra i volti noti in tribuna spicca quello di Miralem Pjanic, il “metronomo” bosniaco che per anni ha dettato i tempi della manovra bianconera. Intercettato dai microfoni di DAZN, l’ex numero 5 ha espresso tutto il suo legame viscerale con l’ambiente torinese. Il richiamo della “casa” bianconera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Pjanic svela: «Giocare allo Stadium non è mai facile, è uno stadio speciale, sempre difficile giocare ma vedo la Roma molto solida»Miralem Pjanic commenta con ammirazione lo stadio di Torino, sottolineando le sfide che rappresenta.

