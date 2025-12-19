Pjanic svela | Giocare allo Stadium non è mai facile è uno stadio speciale sempre difficile giocare ma vedo la Roma molto solida

Miralem Pjanic commenta con ammirazione lo stadio di Torino, sottolineando le sfide che rappresenta. Con un passato tra Juventus e Roma, il centrocampista riconosce la difficoltà di giocare in un ambiente così caldo e intenso. Tuttavia, evidenzia la solidità della sua attuale squadra, alimentando l’attesa per il match di domani. Un'analisi che unisce esperienza e determinazione, pronta a fare la differenza sul campo.

Pjanic non ha dubbi e rivela: «Giocare allo Stadium non è mai facile, sempre difficile giocare ma vedo la Roma molto solida.» Miralem Pjani?, che in carriera ha vestito sia la maglia della Juventus sia quella della Roma, è intervenuto ai microfoni di Rete Sport alla vigilia del big match valido per la 16ª giornata di . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

