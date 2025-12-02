Piano del verde urbano | Alberi da abbattere Cantieri già pronti e sarà uno sfregio
Grosseto, 2 dicembre 2025 – “Al via l’apertura dei cantieri per il maxi piano di abbattimento di alberi deliberato dal Comune: parzialmente accolte le nostre proposte, ma la città resterà sfregiata”. E’ quanto dicono i consiglieri comunali di opposizione della lista ’Grosseto Cittò Aperta’ in merito al piano della giunta che prevede “il progetto di compensazione arborea per la sostituzione ‘uno ad uno’ – dicono – delle 215 alberature che saranno abbattute. Un passaggio che tecnicamente costituisce un punto di non ritorno, presupponendo per l’appunto il via libera ai tagli che, in questi mesi, erano stati messi in ‘stand by’. 🔗 Leggi su Lanazione.it
