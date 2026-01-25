Pianese un’altra impresa corsara con la Sambenedettese
La partita tra Sambenedettese e Pianese si è conclusa con una vittoria per 2-0 della Pianese. La squadra ospite ha dimostrato solidità e determinazione, portando a casa i tre punti in trasferta. Di seguito i dettagli della formazione e i cambi effettuati durante il match, che evidenziano l’andamento della gara e le scelte strategiche dei tecnici.
Sambenedettese – Pianese 0-2 SAMBENEDETTESE: Orsini; Lepri, Dalmazzi, Pezzola; Zini (48’ st Marranzino), Candellori, Piccoli, Tosi (34’ st Konate); Stoppa (17’ st Toure), Parigini (1’ st Bongelli); Eusepi (34’ st Lonardo). A disposizione: Cultraro, Ponzanetti, Chelli, Lulli, Zoboletti, Chiatante. Allenatore: D’Alesio. PIANESE: Filippis; Amey, Gorelli, Chesti; Sussi, Proietto (53’ st Simeoni), Bertini, Martey (39’ st Coccia); Sodero (21’ st Peli), Tirelli (21’ st Bellini); Fabrizi (39’ st Colombo). A disposizione: Nespola, Reali, Balde, Ercolani, Nicastro. Allenatore: Birindelli. ARBITRO: Aloise di Voghera (D’Ascanio – Cardinali) RETI: 29’ st Fabrizi, 51’ st Sussi NOTE: Ammoniti Sodero, Candellori, Zini.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Leggi anche: La Pianese scende a Pontedera per l’impresa. Birindelli: "Gara difficile ma noi siamo pronti"
Leggi anche: Calcio Seconda categoria. Impresa del Rosia! Chiusi ko. Fonte corsara a Radicofani. Bene la Virtus Asciano, l’Atletico Piazze supera il Cetona
Argomenti discussi: Greco, su Pianese-Torres: È un’altra finale, dovremo essere bravi a sfruttare gli episodi; Torres-Pianese 1-1: LE PAGELLE; Serie C: la Torres pronta alla sfida sul campo della Pianese; Vigilia Samb-Pianese, D’Alesio: Giochiamocela senza paura davanti alla nostra gente.
Oggi si disputa #Pianese-#Torres(ore 14,30) Altra finale da non perdere. Chi sceglieresti dei tre attaccanti nell'undici iniziale #ForzaTorrese - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.