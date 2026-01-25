Pianese un’altra impresa corsara con la Sambenedettese

La partita tra Sambenedettese e Pianese si è conclusa con una vittoria per 2-0 della Pianese. La squadra ospite ha dimostrato solidità e determinazione, portando a casa i tre punti in trasferta. Di seguito i dettagli della formazione e i cambi effettuati durante il match, che evidenziano l’andamento della gara e le scelte strategiche dei tecnici.

