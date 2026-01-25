Perché si dovrebbe spalmare la protezione solare in aereo

Anche a quote elevate, come durante un volo, la pelle è esposta ai raggi UV, che possono causare danni nel tempo. Applicare la protezione solare in aereo aiuta a proteggere la pelle dagli effetti nocivi del sole, anche attraverso i finestrini. È un gesto semplice e efficace per mantenere la pelle sana, indipendentemente dalla durata del viaggio o dalla posizione del sole.

Trentamila piedi sopra l’oceano, seduti comodamente al finestrino mentre il mondo scorre sotto forma di nuvole bianche e terre lontane. Eppure, mentre ammiriamo quel panorama mozzafiato, la nostra pelle sta subendo un attacco invisibile. I raggi ultravioletti penetrano attraverso il vetro della cabina con una intensità che raddoppia rispetto al livello del mare, trasformando ogni volo in un’esposizione prolungata a radiazioni che accelerano l’invecchiamento cutaneo e aumentano il rischio di melanoma. Quando volare diventa un fattore di rischio per la pelle. La scienza ha documentato un dato allarmante: piloti e assistenti di volo sviluppano melanoma con una frequenza doppia rispetto alla popolazione generale. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

