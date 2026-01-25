Per il ciclo di conferenze #InMostra | I figli dei fiori La musica tra Simbolismo e Déco con Alberto Batisti storico e critico musicale

Il ciclo di conferenze #InMostra prosegue con un approfondimento dedicato alla musica tra Simbolismo e Déco, intitolato I figli dei fiori. Organizzato dalla Fondazione Ivan Bruschi, l’appuntamento si svolgerà giovedì 29 gennaio alle ore 17 presso la Casa Museo Ivan Bruschi ad Arezzo. L’evento, condotto da Alberto Batisti, storico e critico musicale, offre un’occasione per esplorare le influenze artistiche e culturali di un periodo di grande fermento.

Arezzo, 25 gennaio 2026 – Nell’ambito di #INMOSTRA il palinsesto di incontri ideato per approfondire temi artistici e storici legati alle esposizioni organizzate dalla Fondazione Ivan Bruschi, giovedì 29 gennaio alle ore 17 la Casa Museo Ivan Bruschi, parte del patrimonio culturale di Intesa Sanpaolo, ospita la conferenza I figli dei fiori. La musica tra Simbolismo e Déco. Protagonista dell’appuntamento sarà Alberto Batisti, storico e critico musicale, oltre che direttore di Radio Toscana Classica. Batisti dialogherà con Carlo Sisi, conservatore della Fondazione Ivan Bruschi, per guidare il pubblico alla scoperta di un affascinante percorso di riflessi e analogie musicali che, dal Simbolismo, si muove verso l’Art Nouveau per approdare infine alle geometrie dello stile Déco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Prosegue il ciclo di conferenze avviato in occasione dei 50 ANNI del MUSEO FORTUNY ETERNITÀ E IMPERMANENZA Segno, traccia e archetipo nell’opera di Mariano e Henriette Fortuny Dal 3 FEBBRARIO al 31 MARZO 2026 #Venezia, Museo di Palazzo - facebook.com facebook

