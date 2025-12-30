Experia – Ciclo di conferenze sulla sperimentazione dei Chakra
Experia è un ciclo di conferenze dedicato alla scoperta e alla comprensione dei Chakra. Aperto a tutti, offre l’opportunità di approfondire, esplorare e sperimentare pratiche e concetti legati a questo tema. Un’occasione per chi desidera conoscere meglio sé stesso e ampliare le proprie prospettive attraverso un approccio informativo e rispettoso.
Experia è un ciclo di conferenze aperte a tutti, pensato per chi ha voglia di mettersi in gioco, esplorare e sperimentare. Il tema centrale è quello dei Chakra o “Centri di forza”: punti di trasparenza tra visibile e invisibile, analizzati da più punti di vista per stimolare una ricerca personale. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
I centri psichici e l’energia vitale: una conferenza all’associazione Archeosofica di Arezzo - Prosegue con successo “Experia”, l’interessante ciclo di conferenze organizzato dalla Associazione Archeosofica, sezione di Arezzo, nella sua sede di via Alessandro Dal Borro, 58 con la conferenza dal ... lanazione.it
