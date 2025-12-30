Experia – Ciclo di conferenze sulla sperimentazione dei Chakra

Experia è un ciclo di conferenze dedicato alla scoperta e alla comprensione dei Chakra. Aperto a tutti, offre l’opportunità di approfondire, esplorare e sperimentare pratiche e concetti legati a questo tema. Un’occasione per chi desidera conoscere meglio sé stesso e ampliare le proprie prospettive attraverso un approccio informativo e rispettoso.

I centri psichici e l’energia vitale: una conferenza all’associazione Archeosofica di Arezzo - Prosegue con successo “Experia”, l’interessante ciclo di conferenze organizzato dalla Associazione Archeosofica, sezione di Arezzo, nella sua sede di via Alessandro Dal Borro, 58 con la conferenza dal ... lanazione.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.