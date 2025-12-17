Pensioni anticipate 2026 nuova stretta su età e riscatto laurea Borghi | Nessun aumento

La Manovra 2026 introduce nuove restrizioni sulle pensioni anticipate, includendo un inasprimento dei requisiti di età e modifiche sul riscatto della laurea. Le misure, al centro del dibattito politico e sindacale, mirano a regolamentare più stringentemente l’accesso alla pensione anticipata, prolungando i tempi di uscita dal lavoro e promuovendo la previdenza complementare.

Le modifiche alla Manovra riportano le pensioni al centro del confronto politico e sindacale. Le nuove norme, così come depositate dal governo, intervengono su più fronti e rischiano di rendere più difficile l'accesso alla pensione anticipata, allungando i tempi di uscita dal lavoro e rafforzando il ruolo della previdenza complementare. Sullo sfondo resta il tema dell'età pensionabile, mentre crescono le critiche per un impianto che viene letto come una nuova stretta sul sistema previdenziale. Pensioni 2026: Stretta sul riscatto della laurea e nuove penalizzazioni sull'anticipata. Uno dei punti più discussi riguarda il riscatto della laurea.

