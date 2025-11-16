Un giovane Faenza conquista il derby contro il Futball Cava Ronco
Un giovane Faenza piega di misura il quotato Futball Cava Ronco Forlì. E’ stata una partita piacevole in cui i biancoazzurri hanno cercato di costruire e fronteggiare sul piano del gioco gli avversari. Dopo la mezz’ora il primo tiro è di Farabegoli che trova la facile parata del portiere manfredo. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
