Paolo Sorrentino, celebre regista italiano, è diventato nonno. A 55 anni, ha condiviso la gioia di accogliere il suo primo nipotino, descrivendola come una nuova forma di felicità. Sorrentino ha espresso anche il desiderio di aver vissuto un momento simile con i propri genitori, sottolineando il valore di questa importante tappa personale e familiare.

Paolo Sorrentino è diventato nonno. Il regista, 55 anni, scrive un nuovo capitolo della sua vita, stringendo tra le braccia il nipotino appena nato. Lo ha annunciato durante il podcast di Gianluca Gazzoli. «Sono stato contagiato da una felicità nuova. Ho perso la testa per il piccolo, faccio di tutto per vederlo», afferma intenerito. Un evento che costringerà il premio Oscar, ora al cinema con "La Grazia", a tornare sui suoi passi. Il rimpianto Tutti ricorderanno quel famoso (cinico) monologo in "Call my agent", in cui prendeva in giro gli incontri scuola-genitori. «I miei figli erano impegnati e ho accompagnato io mio nipote - recitava - e ho scoperto ciò che c'è di più prossimo alla morte, l'entusiasmo immotivato. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Paolo Sorrentino è diventato nonno: «È una nuova felicità, per mio nipote ho perso la testa. Avrei voluto lo stesso per i miei genitori»

Paolo Sorrentino è diventato nonno: “Avrei voluto far conoscere mio nipote ai miei genitori”Paolo Sorrentino, noto regista premio Oscar, ha annunciato di essere diventato nonno, condividendo con Gianluca Gazzoli aspetti della sua vita privata.

Leggi anche: Verissimo, Karina Cascella in lacrime: "Avrei voluto dare un fratellino a Ginevra, ma ho perso due bambini..."

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Paolo Sorrentino è diventato nonno: Avrei voluto far conoscere mio nipote ai miei genitori; Tutti i film di Paolo Sorrentino, dal peggiore al migliore; La filmografia di Paolo Sorrentino; Paolo Sorrentino: La Grazia agli Oscar? Sono diventato grande per i premi - Video.

Paolo Sorrentino è diventato nonno: «È una nuova felicità, per mio nipote ho perso la testa. Avrei voluto lo stesso per i miei genitori»Paolo Sorrentino è diventato nonno. Il regista, 55 anni, scrive un nuovo capitolo della sua vita, stringendo tra le braccia il nipotino appena ... msn.com

Paolo Sorrentino è diventato nonno. In «Call my agent» dissacrava gli incontri scuola-genitori: «Chiederò scusa, per il mio nipotino pronto a tutto»Ospite del podcast di Gianluca Gazzoli ha parlato la prima volta della nuova esperienza che ha portato a lui e alla moglie Daniela D'Antonio una «felicità nuova» ... roma.corriere.it

Paolo Sorrentino è diventato nonno. In «Call my agent» dissacrava gli incontri scuola-genitori: «Chiederò scusa» x.com

Un applauso forte ha accolto l’arrivo di Paolo Sorrentino in un liceo romano. Il regista è stato ospite della nona puntata della terza stagiona de “La conferenza stampa” (disponibile su Raiplay, ndr), il programma ideato da Giovanni Benincasa, dove giovani stu - facebook.com facebook