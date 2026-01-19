Paolo Sorrentino è diventato nonno | Avrei voluto far conoscere mio nipote ai miei genitori

Paolo Sorrentino, noto regista premio Oscar, ha annunciato di essere diventato nonno, condividendo con Gianluca Gazzoli aspetti della sua vita privata. In un’intervista, ha espresso la sua gioia per questa nuova esperienza, sottolineando come questa felicità rappresenti un momento importante. Sorrentino ha anche parlato di cinema e della sua Napoli, offrendo uno sguardo sincero sulla sua quotidianità e sui valori che lo accompagnano.

Paolo Sorrentino a #Brescia: «Il bello delle battute è non spiegarle» Il regista premio Oscar Paolo Sorrentino ha incontrato il pubblico al Cinema Moretto per presentare La grazia, film passato dalla Mostra del Festival di Venezia e in uscita nelle sale dal 15 g - facebook.com facebook

“I miei amici mi chiamano Ferzetten per la mia disciplina”: Anna Ferzetti, protagonista del nuovo film di Paolo Sorrentino, “La grazia”, si racconta a #EffettoNotte Oggi #16gennaio ore 22.50 su #TV2000 Canale 28 157 Sky App #Play2000 @fabio_falzo x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.