Paolo Sorrentino è diventato nonno | Avrei voluto far conoscere mio nipote ai miei genitori
Paolo Sorrentino, noto regista premio Oscar, ha annunciato di essere diventato nonno, condividendo con Gianluca Gazzoli aspetti della sua vita privata. In un’intervista, ha espresso la sua gioia per questa nuova esperienza, sottolineando come questa felicità rappresenti un momento importante. Sorrentino ha anche parlato di cinema e della sua Napoli, offrendo uno sguardo sincero sulla sua quotidianità e sui valori che lo accompagnano.
Il regista premio Oscar ha parlato con Gianluca Gazzoli di cinema, Napoli e vita privata, rivelando per la prima volta di essere diventato nonno: "È una felicità nuova. Faccio di tutto per vedere continuamente mio nipote".
