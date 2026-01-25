Novate Polì | passo decisivo ecco quando potrebbe aprire

Il Comune di Novate Milanese ha approvato con la Determina n. 32026 la procedura di project financing per il complesso sportivo “Polì”, che comprende piscina e palestra. Questo rappresenta un passo importante verso la riqualificazione e la futura gestione dell’impianto, aprendo la strada a eventuali sviluppi e tempistiche per la sua apertura al pubblico. Restano da definire i dettagli e le scadenze dell’intervento.

