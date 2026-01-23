En-Nesyri potrebbe presto approdare alla Juventus, con una possibile fumata bianca già nelle prossime ore. Secondo fonti vicine al club, le trattative sono in fase avanzata e si attendono sviluppi nelle prossime 24 ore. La squadra bianconera si prepara a definire gli ultimi dettagli per formalizzare il trasferimento, che potrebbe rappresentare un importante aggiornamento nel mercato estivo.

En-Nesyri Juventus, la chiusura è davvero vicina. I bianconeri punterebbero alla fumata bianca già nella giornata di domani. Il mercato della Vecchia Signora si accende improvvisamente con un’accelerazione che ha spiazzato la concorrenza internazionale. Il nome che sta infiammando le ultime ore è quello dell’attaccante marocchino, pronto a sbarcare a Torino per rinforzare il reparto offensivo di Spalletti. Secondo le ultime indiscrezioni, Youssef En-Nesyri è vicinissimo alla Juventus e l’operazione sembra aver imboccato la retta finale. La ricerca di un centravanti capace di garantire fisicità, esperienza internazionale e un buon bottino di gol ha portato l a dirigenza bianconera a puntare con decisione sulla punta ex Siviglia ed ora al Fenerbahçe. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - En-Nesyri Juventus, chiusura ad un passo: ecco quando potrebbe esserci la fumata bianca. Novità importanti

En-Nesyri alla Juventus, fumata bianca sempre più vicina: il Fenerbahce ha trovato il sostituto. Cosa sta succedendoEn-Nesyri si avvicina alla Juventus, mentre il Fenerbahçe ha trovato il suo sostituto.

En-Nesyri alla Juve, fissato un contatto tra i bianconeri e il Fenerbahce: ecco quando è previsto. Aggiornamenti importanti sulla trattativaÈ stato programmato un incontro tra la Juventus e il Fenerbahçe per discutere del trasferimento di En-Nesyri.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Juve altra pasta, quella tensione e l'ultima tappa: En-Nesyri, dentro il blitz di Ottolini; Juve, blitz a Istanbul per En-Nesyri: Ottolini va a trattare col Fenerbahçe, le ultime; En-Nesyri vuole spazio per giocare: continua la sfida Juve-Napoli; La Juventus accelera per En-Nesyri: c'è l'intesa col Fenerbahce.

Calciomercato Juventus: la pista di En-Nesyri diventa sempre più calda, ecco le ultime!Il direttore sportivo della Juventus Ottolini lavora alla chiusura della trattativa con il Fenerbahce per En-Nesyri, ecco le ultime in merito ... generationsport.it

En Nesyri si avvicina alla Juve: fumata bianca vicinaLa Juventus è al rush finale per En-Nesyri: dopo gli ultimi confronti, le parti si sono avvicinare e ora cresce la fiducia per l’approdo in bianconero dell’attaccante marocchino del Fenerbahce. Il ds ... sport.sky.it

Youssef En-Nesyri é vicinissimo alla Juventus. Trattativa in chiusura. Il club bianconero conta di definire tutti gli accordi con il calciatore entro domani. x.com

Juventus: il colpo En-Nesyri, Conte torna allo Stadium Si o no | VIDEO con Chiara Aleati e Marco Baridon - facebook.com facebook