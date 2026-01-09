Non ce l’ha fatta Incidente spaventoso in Italia auto ribaltata | la tragedia in un attimo

Un grave incidente si è verificato questa sera ad Alessano, nel Salento, intorno alle 21, sulla statale 275. Un’auto si è ribaltata, provocando conseguenze tragiche. La dinamica dell’incidente e le cause sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma purtroppo non è stato possibile evitare la perdita di vite umane.

Tragico incidente mortale questa sera ad Alessano, nel Salento, intorno alle 21, sulla statale 275, all'altezza dei centri commerciali e del campo sportivo comunale. A perdere la vita è stato un uomo del posto alla guida di una Renault Scenic. L'impatto frontale con una Maserati è stato violentissimo. Il guidatore della Maserati è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale Vito Fazzi di Lecce. Illeso, invece, il conducente di una terza vettura coinvolta, una Seat Arona. Sul posto sono intervenute le ambulanze delle postazioni 118 dell'ospedale Cardinale Giovanni Panico di Tricase e del presidio territoriale Enrico Daniele e Emilia Romasi di Gagliano del Capo.

