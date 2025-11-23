Festival Culturale dei Borghi Rurali della Laga per dire no alla violenza contro le donne

Il primo appuntamento per il Festival Culturale dei Borghi Rurali della Laga nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne: martedì 25 novembre a Teramo appuntamento con il Flash Mob contro ogni forma di violenza, in programma dalle ore 11 alle ore 12. Il programma prevede la partenza dalla Prefettura di Teramo, passando per Corso San Giorgio con arrivo a piazza Martiri. “Uniti per la dignità e la pace” è il claim usato per la giornata insieme agli hashtag ufficiali da usare sui social: #UnitiControLaViolenza, #unitiperladignitàelapace, #riabbracciamoilfuturo. Un gesto collettivo per dire no alla violenza in tutte le sue forme: contro le donne, contro le persone, contro i popoli, contro la dignità. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - Festival Culturale dei Borghi Rurali della Laga, per dire no alla violenza contro le donne

