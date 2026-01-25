Neonato di 28 giorni morto in ospedale | indagine per omicidio colposo cinque medici sotto accusa a Bari

La Procura di Bari ha aperto un’indagine per omicidio colposo riguardo alla morte di un neonato di 28 giorni all’ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti. Cinque medici sono stati iscritti nel registro degli indagati. L’inchiesta mira a chiarire le cause del decesso e eventuali responsabilità nel procedimento medico.

