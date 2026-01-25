Miami domina Utah con 14 punti di Fontecchio Lakers vincenti a Dallas

Nella notte tra sabato e domenica si sono disputate cinque partite della regular season NBA. Miami ha battuto Utah con 14 punti di Fontecchio, mentre i Lakers hanno ottenuto una vittoria a Dallas. Gli incontri hanno visto varie squadre in campo, offrendo momenti di interesse per gli appassionati di basket e aggiornamenti sulle prestazioni dei giocatori.

NEW YORK (STATI UNITI) - Cinque partite della regular-season Nba nella notte italiana a cavallo tra sabato e domenica. I Miami Heat di Simone Fontecchio dominano in casa di Utah, Boston si arrende a Chicago e New York passa a Philadelphia. Successi esterni per Lakers e Cavs. Miami ne fa quasi 150 a Salt Lake City. 147-116 per gli Heat, che schiantano Utah e ripartono alla grande dopo il ko con Portland. Top scorer Bam Adebayo con 26 punti e 15 rimbalzi. Prosegue l'ottimo momento di Simone Fontecchio: la trentenne ala pescarese, cresciuto nella Virtus Bologna, chiude con 14 punti, 6 rimbalzi e 2 assist in 24 minuti in campo.

