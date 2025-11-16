La beffa Castelfrettese battuta nei minuti finali
CASTELFRETTESE 0 LUNANO 1 CASTELFRETTESE: Giovagnoli, Alessandroni, Lucchetti, Rinaldi, Mazzieri, Cerasa, Lazzarini (23' st Brunori), Rossini (45' st Zanini), Serrani, Gabrielli (35' st Parasecoli), Mazzarini. Panchina: Graziosi, Galeotti, Rango, Polenta, Bontempi, Brunetti. All. Bugari. LUNANO: Andreani, Battistoni, Beninati, Lorenzoni (33' st Gostoli), Temellini (37' st Cancellieri), Zandri, Pagliardini (45' st Bracci), Paradisi, Zazzeroni (19' st Montagnoli), Nobili, Sema (19' st Bosoi). Panchina: Onyeki Were, Marta, Galletti, Righi, Bosoi. All. Manfredini. Arbitro: Eletto di Macerata. Rete: 43' st Pagliardini Beffa Castelfrettese.
