Nainggolan segna il primo gol con la nuova squadra | passa il tempo ma il Ninja non perde il vizio

Radja Nainggolan segna il suo primo gol con il Patro Eisden, in seconda divisione belga. Un’azione efficace e precisa che testimonia come il giocatore mantenga intatta la sua capacità di incidere in campo. Con questa rete, il Ninja conferma che, nonostante il passare del tempo, la sua esperienza e il suo stile restano intatti. Un risultato importante per l’inizio della sua avventura nel nuovo club.

Leggi anche: La Roma passa a Cremona e torna in vetta: Soulé illumina, Ferguson segna il primo gol in Italia, tris completato da Wesley

McAidoo segna il primo gol con il Manchester City e corre in tribuna: vuole festeggiare con la sua famigliaRyan McAidoo, classe 2008, debutta da titolare con il Manchester City in FA Cup, segnando il suo primo gol ufficiale nel 10-1 contro l’Exeter City.

Nainggolan: Spalletti genio del calcio. Ecco perché passo per anti-juventinoIl belga, tutt'altro che amico dei bianconeri, esalta il tecnico toscano e il suo lavoro per risollevare la squadra di cui ha preso le redini a novembre. msn.com

NAINGGOLAN PARLA CHIARO: ROMA SEMPRE NEL CUORE! Radja Nainggolan non le manda a dire! In un’intervista alla Gazzetta, l’ex centrocampista ha dichiarato: “Oggi varrei 80 milioni di euro.” Una bella stoccata sull'inflazione del mercato d - facebook.com facebook