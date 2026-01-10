McAidoo segna il primo gol con il Manchester City e corre in tribuna | vuole festeggiare con la sua famiglia
Ryan McAidoo, classe 2008, debutta da titolare con il Manchester City in FA Cup, segnando il suo primo gol ufficiale nel 10-1 contro l’Exeter City. Dopo la rete, corre in tribuna per condividere il momento speciale con la famiglia presente a bordo campo. Un’esordio che segna un passo importante nella sua giovane carriera nel calcio professionistico.
