musetti fritz quando giocano e dove vedere la sfida degli australian open

Lorenzo Musetti e Taylor Fritz si sfideranno agli Australian Open 2026, un incontro che segna un importante traguardo per entrambi i giocatori. La partita si svolgerà a Melbourne, e rappresenta un’opportunità per avvicinarsi alle fasi decisive del torneo. Di seguito, tutte le informazioni su data, orario e modalità di visione della sfida, in un’ottica di aggiornamento e chiarezza.

Melbourne, 25 gennaio 2026 - Per la prima volta in carriera, Lorenzo Musetti ha l'occasione di accedere ai quarti di finale dell'Australian Open, dopo aver già raggiunto il suo miglior risultato a Melbourne. Per farlo però deve battere un Taylor Fritz di certo non al meglio della condizione fisica. Il numero 9 del mondo deve infatti fare i conti con una tendinite al ginocchio. "Il servizio non è un problema, ma la gamba mi condiziona un po’ in risposta. Il mio livello di gioco non è niente male e posso ancora migliorare, ma sono anche preoccupato per il mio ginocchio. Cominciavo ad essere ottimista negli ultimi giorni, ma mi ha creato problemi per tutto il match con Stan Wawrinka e non è messo affatto bene“, ha detto l'americano dopo aver superato nel turno scorso lo svizzero in quattro parziali. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

