Australian Open il programma degli ottavi | quando giocano Sinner e Musetti

Ecco il programma degli ottavi degli Australian Open, con gli incontri della nona giornata a Melbourne. La giornata prevede le sfide della parte bassa del tabellone, tra cui il match di Jannik Sinner contro Darderi sulla Margareth Court Arena. Un’occasione per seguire da vicino le sfide dei protagonisti italiani in questa fase del torneo.

Dopo il caso del caldo estremo, che è andato vicino a mettere ko Jannik Sinner insieme ai crampi, è tempo di guardare avanti all'Australian Open. Domani, per gli ottavi di finale della parte bassa del tabellone, sono previste temperature più miti. Sinner sfiderà Luciano Darderi nel primo incontro assoluto tra i due. Il derby italiano andrà in scena sulla Margaret Court Arena, non sul centrale Rod Laver Arena (per la prima volta nel torneo del campione in carica), non prima delle 8 del mattino italiane, le 18 locali. Sinner è ormai un inquilino abituale della Rod Laver Arena, ma per giocare alla sera - con il centrale che ospiterà Djokovic - Jannik cede il passo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Otto minuti da solo negli spogliatoi, dopo i crampi e prima della svolta. Jannik Sinner racconta il momento più delicato del match contro Spizzirri agli Australian Open. Una pausa silenziosa che ha cambiato tutto - facebook.com facebook