Muore l’ex Br Guagliardo tra i killer di Rossa

È scomparso l’ex Br Guagliardo, noto tra i killer di Rossa. Originario di Milano, aveva lavorato alla Magneti Marelli e si era impegnato attivamente in ambito politico e sindacale prima di passare alla lotta armata. La sua storia riflette un periodo complesso della storia italiana, segnato da conflitti sociali e trasformazioni politiche.

Fu operaio alla Magneti Marelli di Milano. Dall’attivismo in fabbrica e nella politica fece il salto nella lotta armata. L’ex brigatista Vincenzo Guagliardo si è spento all’età di 77 anni, dopo una lunga malattia. Aveva alle spalle condanne in via definitiva all’ergastolo per diversi omicidi compiuti durante gli Anni di piombo, tra cui quello del sindacalista della Cgil Guido Rossa, freddato a Genova il 24 gennaio 1979, caduto nell’agguato di un commando mentre stava andando al lavoro all’Italsider. Guagliardo sparò per primo, ferendo il sindacalista alle gambe, mentre Riccardo Dura lo finì "perché le spie vanno uccise". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Muore l’ex Br Guagliardo, tra i killer di Rossa Leggi anche: "Spara a Giorgia", firmato Br. Minacce di morte a Meloni dalla "Toscana rossa" Leggi anche: È morta l’ex Br Anna Laura Braghetti: la carceriera di Aldo Moro in prima linea nella sanguinosa lotta armata rossa Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: Partecipò all'assassinio di Guido Rossa, morto l'ex Br Vincenzo Guagliardo; Muore l’ex Br Guagliardo, tra i killer di Rossa; Morto l’ex brigatista Vincenzo Guagliardo. Fu nel gruppo di fuoco che uccise Guido Rossa; Taranto, eseguita autopsia su operaio morto all’ex Ilva. Funerali domani a Putignano. Muore l’ex Br Guagliardo, tra i killer di RossaFu operaio alla Magneti Marelli di Milano. Dall’attivismo in fabbrica e nella politica fece il salto nella lotta armata. ilgiorno.it Antonio Gramsci nasce ad Ales il 22 gennaio 1891 e muore a Roma il 27 aprile 1937. In mezzo, una vita che è un romanzo e, insieme, l’autobiografia teorica, politica e sentimentale dell’antifascismo italiano. Una vita talmente vissuta e consumata che ne vale facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.