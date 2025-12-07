Spara a Giorgia firmato Br Minacce di morte a Meloni dalla Toscana rossa
"Spara a Giorgia" e firma delle Brigate rosse. Questa scritta è apparsa stamattina a Marina di Pietrasanta, l'elegante cittadina balneare della Versilia, nel cuore della "Toscana rossa". "Solidarietà a Giorgia. Il linguaggio di odio di certa sinistra fa guadagnare qualche ospitata televisiva e molti like, ma rischia di fomentare i facinorosi e far ripiombare l'Italia in un clima che non vorremo mai più rivivere. Giorgia non si farà intimidire. Non ci fermeremo". Lo scrive sui social network Giovanni Donzelli, responsabile dell'organizzazione di Fratelli d'Italia, postando una foto del muro con la frase di minacce verso la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Iltempo.it
