Multe stradali nelle casse degli enti locali 1,9 miliardi nel 2025
Nel 2025, le multe stradali hanno generato complessivamente circa 1,9 miliardi di euro per gli enti locali italiani. La Lombardia si conferma come la regione con i maggiori incassi, con circa 456 milioni di euro, più del doppio rispetto alla Toscana, seconda in classifica con 208 milioni. Questi dati evidenziano l'importanza delle sanzioni nella gestione delle entrate regionali e il ruolo delle normative nel contesto della sicurezza stradale.
Nel 2025 gli incassi degli enti locali garantiti dalle multe stradali sfiorano quota 1,9 miliardi di euro, in calo del 4,4% rispetto al 2024. Ma negli ultimi 5 anni gli italiani, a titolo di sanzioni per violazione al Codice della strada, hanno versato nelle casse dei comuni un totale di 8,5 miliardi di euro: praticamente 142 euro a cittadino residente, neonati compresi. I dati, aggiornati al 20 gennaio, arrivano dal Codacons, che diffonde i numeri definitivi per il 2025 dichiarati dagli enti locali a titolo di «Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie». 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
