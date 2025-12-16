A Bari e provincia record di morti su strada Il costo pro capite è di 346 euro

A Bari e provincia si registra il più alto numero di decessi su strada in Puglia, con un costo pro capite di 346 euro. Il rapporto dell'Istat intitolato “Gli incidenti stradali” evidenzia un aumento della pericolosità delle strade pugliesi, sottolineando la necessità di interventi mirati per migliorare la sicurezza.

Le strade pugliesi tornano a essere più pericolose. È quanto emerge dal rapporto presentato dall'Istat, intitolato “Gli incidenti stradali. Un quadro territoriale”, relativo all'anno 2024. Un’analisi territoriale dettagliata dell’incidentalità stradale, da cui emerce come, dopo il rallentamento. Baritoday.it

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Bari Detenuto tenta il suicidio

Video Bari Detenuto tenta il suicidio Video Bari Detenuto tenta il suicidio

Covid: 257 positivi in Puglia, 7 i morti - In Puglia oggi sono stati registrati 257 positivi (ieri erano stati 315) al Covid- tg24.sky.it

Tre ciclisti travolti e uccisi da un'auto nel Barese, indagato il conducente - Sono Antonio Porro, Vincenzo Mantovani e Sandro Abruzzese i tre ciclisti vittime dell'investimento mortale avvenuto questa mattina sulla provinciale 231, nel territorio di Terlizzi. tg24.sky.it

Tutti gli interventi di oggi nei Comuni in provincia di Lecce e Bari - facebook.com facebook

Ieri in Puglia, provincia di #Bari: mattina a #Locorotondo all’IISS Basile Caramia–Gigante con studenti e studentesse; sera a #GioiadelColle con “Lavori in corso” per Dialoghi con(tro) il mondo. Grazie per l’invito! x.com