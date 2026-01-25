Morte dei genitori Carlomagno perché lo hanno fatto | la lettera le minacce e i sospetti mai provati

La morte dei genitori di Claudio Carlomagno, avvenuta in circostanze ancora poco chiare, rappresenta un episodio segnato da dolore e interrogativi. La vicenda, successiva al femminicidio di Federica Torzullo, è avvolta da sospetti e minacce mai dimostrate, lasciando spazio a molteplici interpretazioni e zone d’ombra che continuano a suscitare attenzione e riflessione.

Resta una vicenda carica di dolore, interrogativi e zone d’ombra quella che ha portato alla morte dei genitori di Claudio Carlomagno, dopo il femminicidio di Federica Torzullo. Un epilogo che arriva al termine di settimane segnate da pressioni emotive, minacce, sospetti investigativi e da un isolamento sempre più profondo della coppia. L’ombra dei sospetti sul padre nelle ore del delitto. Un’ombra, seppur impalpabile e mai suffragata da riscontri, si era posata inizialmente anche su Pasquale Carlomagno, padre dell’assassino. La mattina del delitto — avvenuto con ogni probabilità durante la notte — l’uomo si era recato alla villetta di via Costantino, dove Claudio Carlomagno e Federica Torzullo vivevano e che stavano per lasciare. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Federica Torzullo, uccisa ad Anguillara Sabazia, è stata una vittima di femminicidio.

