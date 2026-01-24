Federica Torzullo genitori di Carlomagno morti suicidi | trovata una lettera

Federica Torzullo, uccisa ad Anguillara Sabazia, è stata una vittima di femminicidio. Recentemente sono stati trovati i genitori di Claudio Carlomagno, reo confesso del delitto, morti suicidi. La scoperta della loro lettera apre nuove riflessioni sul contesto familiare e i fattori che hanno potuto influenzare gli eventi. Questa vicenda evidenzia l'importanza di approfondire le dinamiche familiari e prevenire tragedie di questo tipo.

Sono stati trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno, reo confesso del femminicidio della moglie Federica Torzullo, uccisa ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. Secondo quanto si apprende, i due sarebbero stati trovati morti in casa: dalle prime ipotesi potrebbe trattarsi di suicidio. La madre dell'uomo, Maria Messenio, si era dimessa dalla carica di assessora alla Sicurezza del comune di Anguillara. Sia la donna che il padre, Pasquale Carlomagno, sarebbero stati trovati impiccati. A quanto ha appreso l' Adnkronos i genitori di Carlomagno avrebbero lasciato una lettera indirizzata al loro altro figlio, Davide Carlomagno, in cui avrebbero dato la spiegazione del loro gesto prima di suicidarsi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

