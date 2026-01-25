Morning shed routine | tutto riguardo al beauty trend che impazza sui social

La morning shed routine è diventata un trend diffuso sui social, coinvolgendo l’applicazione di diversi cosmetici prima di dormire, sigillati con patch, sheet mask e fasce. Al risveglio, la rimozione degli strati appare come un rito visivo e sensoriale. Ma questa pratica è realmente benefica per la pelle? In questa analisi, esploreremo i benefici e le eventuali criticità di questa routine, basandoci su evidenze e consigli di esperti.

Morning Shed si può tradurre con «muta mattutina»: al pari di un serpente che cambia pelle, chi opta per questa routine trova compiacimento e soddisfazione nel rimuovere numerose maschere peel-off, patch e sheet mask come fossero strati di pelle, con buona pace della sostenibilità ambientale. Video siffatti ricevono montagne di like e numerose visualizzazioni, pertanto sui social la «danza dei sette veli di Salomè» in salsa beauty is the new black. Sono lontani i tempi in cui l'acme dell'ossessione beauty era rappresentata dalla routine notturna di Madeline Ashton, protagonista del film cult del 1992 La morte ti fa bella (Death Becomes Her), oggigiorno i segreti di bellezza devono essere scenografici, esagerati e ostentati. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

