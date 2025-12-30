L' appello che impazza sui social | No a botti e fuochi per i nostri amici animali

L'appello contro i botti e i fuochi d’artificio si diffonde sui social, sottolineando l’importanza di proteggere gli animali, siano essi domestici o selvatici. La richiesta è quella di limitare l’uso di questi effetti rumorosi, spesso causa di stress e paura. Promuovere iniziative di sensibilizzazione e adottare comportamenti responsabili contribuisce a tutelare il benessere degli animali durante le festività e in tutto l’anno.

