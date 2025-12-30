L' appello che impazza sui social | No a botti e fuochi per i nostri amici animali
L'appello contro i botti e i fuochi d’artificio si diffonde sui social, sottolineando l’importanza di proteggere gli animali, siano essi domestici o selvatici. La richiesta è quella di limitare l’uso di questi effetti rumorosi, spesso causa di stress e paura. Promuovere iniziative di sensibilizzazione e adottare comportamenti responsabili contribuisce a tutelare il benessere degli animali durante le festività e in tutto l’anno.
Vietare botti e fuoichi per tutelare gli animali, sia da compagnia sia selvatici. In moltissimi gruppi social, in particolare sui "Sei di." di diversi comuni, alcuni utenti - chi firmandosi, chi in maniera anonima - hanno lanciato lo stesso appello alle Amministrazioni comunali del Lecchese in. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Leggi anche: Animali e botti: perché ho smesso di sparare i fuochi d’artificio a Capodanno
Leggi anche: Capodanno, divieto di accensione botti e fuochi pirotecnici: "Non lasciare gli animali domestici da soli"
I ragazzi fanno baldoria, cestini divelti e rifiuti ovunque. Il sindaco: Pagheranno i danni.
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.