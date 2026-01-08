Triplicati i fascicoli sull’immigrazione In aumento cause di lavoro e crisi

Nel periodo 2024/25, il Tribunale di Monza ha registrato un incremento significativo nei fascicoli sull’immigrazione, triplicando i casi rispetto a quattro anni fa. Sebbene le cause siano aumentate rispetto all’anno precedente, si mantiene comunque una diminuzione rispetto al triennio 2020-2023. L’aumento è principalmente legato a questioni legate a lavoro e crisi economica, riflettendo un trend in crescita nel settore civile.

Triplicati negli ultimi quattro anni i procedimenti in materia di immigrazione. È il dato più eclatante che emerge dal resoconto sull’ultimo anno giudiziario del settore civile al Tribunale di Monza, che nell’anno 202425 ha registrato un incremento delle cause aperte rispetto al periodo precedente (che segnava una diminuzione del 18%) ma sempre minore rispetto ai tre anni compresi tra il 2020 e il 2023. Un calo probabilmente favorito dalla Riforma Cartabia che, dal febbraio 2023, ha trasferito nella competenza del Giudice di Pace le cause di valore da 5mila fino a 10mila euro. Il contenzioso civile ha connotati prevalentemente commerciali e finanziari, risentendo dell’andamento ciclico dell’economia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Triplicati i fascicoli sull’immigrazione. In aumento cause di lavoro e crisi Leggi anche: Stranieri, aumento del 4%. Dossier sull’immigrazione analizza il fenomeno Leggi anche: Regno Unito, le nuove regole sull’immigrazione rischiano di causare una crisi sanitaria Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. I procedimenti in materia di immigrazione sono triplicati negli ultimi quattro anni. - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.