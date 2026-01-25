Mobley bullizza Banchero! | la schiacciata in faccia alla difesa è favolosa
Le migliori giocate della notte NBA mostrano momenti di grande intensità e talento, tra schiacciate spettacolari, difese efficaci e tiri decisivi. In questo riepilogo, si evidenziano alcune delle azioni più notevoli, tra cui la schiacciata di Mobley su Banchero, che testimoniano l’abilità e la competitività dei giocatori. Un'occasione per apprezzare le performances più significative della serata, senza eccessi o enfasi, offrendo un quadro chiaro e fedele degli eventi
Le cinque migliori giocate della notte Nba sono, come sempre, uno spettacolo per gli occhi: schiacciate in rimbalzo, difese "bullizzate" e triple che chiudono la partita. Tutto questo, nella notte del 25 gennaio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
