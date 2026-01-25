Mirodimare canta il tempo rubato | Pino Daniele è un pilastro Daniela Di Maggio non vuole far morire ancora ?Giogiò Sanremo? Sarebbe un onore

Mirodimare interpreta il tempo rubato, riconoscendo l'importanza di artisti come Pino Daniele e Daniela Di Maggio. La sua musica riflette le sfumature di una città come Napoli, dove la fragilità insegna a scegliere con attenzione. Con un approccio sobrio e autentico, l’artista si propone di valorizzare la cultura e la tradizione musicale, mantenendo viva l’eredità di un patrimonio unico.

Nascere fragili in una città come Napoli significa imparare presto a scegliere. Mirodimare lo ha capito subito. Mirko Della Vecchia, 19 anni, cantautore autodidatta, non ha mai visto la musica come un rifugio. Per lui è sempre stata una presa di posizione: o la attraversi fino in fondo o ti travolge. «O lotti o muori anche tu», dice pensando a Daniela Di Maggio, madre di Giovanbattista Cutolo, detto Giogiò, ucciso il 31 agosto 2023. «È morta con lui, ma ha scelto di non farlo morire due volte». In questa frase c’è già tutto lo sguardo di Mirko sul mondo: attento, empatico, senza compromessi. La chitarra e la "rabbia" A 12 anni arriva la chitarra. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Mirodimare canta il tempo rubato: «Pino Daniele è un pilastro, Daniela Di Maggio non vuole far morire ancora ?Giogiò. Sanremo? Sarebbe un onore» Leggi anche: Regionali 2025, Daniela Di Maggio non eletta: flop per la madre di Giogiò Pino Daniele tribute in jazz: Filippo Cottone canta le sue melodie immortaliUna serata dedicata a Pino Daniele, uno dei più rappresentativi artisti italiani. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. VISCARDI canta un medley di due brani di Pino Daniele | X Factor 2025 Live 1 Argomenti discussi: Tra il mare e il tempo rubato: il debutto di Mirodimare, il diciannovenne che canta l’infanzia; Musica, Mirodimare debutta con Io, ‘nu criaturo; Io 'nu criaturo primo singolo di Mirodimare. Mirodimare debutta con Io, 'nu criaturoSi affaccia sulla scena musicale un'anima antica nel corpo di un diciannovenne, Mirodimare, all'anagrafe Mirko Della Vecchia, annuncia l'uscita del suo primo singolo, Io, 'nu criaturo. (ANSA) ... ansa.it Io 'nu criaturo primo singolo di MirodimareIo, ‘nu criaturo è il primo singolo di Mirodimare, all’anagrafe Mirko Della Vecchia, 19 anni. Il nome d'arte nasce da un gioco semantico: un'evoluzione del suo nome di battesimo (dal protoslavo Miro ... rainews.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.