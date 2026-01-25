Milinkovic-Savic potrebbe non scendere in campo contro la Juventus a causa di un problema muscolare. La sua presenza sarà decisa in base all’esito dei test odierni, che rappresentano un momento importante per il Napoli in vista della partita. La situazione del portiere azzurro rimane sotto osservazione, mentre il tecnico Antonio Conte valuta le scelte da adottare in assenza di questa possibile assenza.

Ancora problemi per il tecnico del Napoli Antonio Conte, in vista della gara di campionato in programma oggi alle 18 a Torino contro la Juventus dell’ex Spalletti. Alla lunga lista di infortunati si aggiunge anche il portiere Milinkovic-Savic. Per il giocatore azzurro un problema muscolare, verrà valutato il suo possibile impiego prima dell’inizio del match. “Un allarme continuo, ai limiti dell’impossibile: ieri Conte ha perso Mazzocchi per i postumi di un colpo e contro la Juve rischia di dover fare a meno anche di Milinkovic-Savic. Vanja ha accusato nella rifinitura un fastidio a una gamba che sarà valutato oggi: test decisivo per capire se riuscirà a giocare, altrimenti in porta tornerà Meret. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Milinkovic-Savic può saltare la Juventus, oggi test decisivo

Leggi anche: Milinkovic-Savic ancora decisivo per le sorti del Napoli

Leggi anche: Milinkovic-Savic decisivo: rigore segnato e parato, voti alti

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Napoli, Milinkovi?-Savi? in dubbio per la Juventus: ecco chi giocherebbe al suo posto; Napoli, allarme Milinkovic-Savic: salta la Juventus?; Napoli, anche Milinkovic Savic potrebbe saltare la Juve; Milinkovic-Savic in dubbio per Juventus-Napoli, problema muscolare: gioca titolare? Le condizioni.

Milinkovic-Savic può saltare Juventus-Napoli, le condizioni sono da valutareSfortuna senza fine per il Napoli, che domani contro la Juventus all'Allianz Stadium potrebbe fare a meno anche di Vanja Minkovic-Savic. Il portiere non è al meglio della condizione e potrebbe saltare ... msn.com

Milinkovic-Savic può saltare la Juventus: tifosi del Napoli increduli e furiosi (inutilmente)Vanja Milinkovic-Savic preoccupa in vista della sfida di domani contro la Juventus in programma alle ore 18 allo Stadium di Torino. Il portiere del Napoli è stato comunque convocato da Antonio Conte e ... msn.com

Infortunio Milinkovic-Savic, Cds: Conte vuole schierarlo, Meret non gioca da 4 mesi x.com

Rivoluzione Conte Sta pensando a questo cambio di formazione E Milinkovic-Savic… - facebook.com facebook