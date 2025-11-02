Milinkovic-Savic ancora decisivo per le sorti del Napoli
Impatto positivo per il portiere serbo nella sua nuova avventura a Napoli. Milinkovic-Savic, portiere azzurro, dopo Lecce risulta ancora decisivo parando il rigore a Morata . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
