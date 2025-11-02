Milinkovic-Savic ancora decisivo per le sorti del Napoli

Forzazzurri.net | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Impatto positivo per il portiere serbo nella sua nuova avventura a Napoli. Milinkovic-Savic, portiere azzurro, dopo Lecce risulta ancora decisivo parando il rigore a Morata . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Milinkovic-Savic ancora decisivo per le sorti del Napoli

