Montopoli approvato il piano delle asfaltature | stanziati oltre 900mila euro

19 dic 2025

Montopoli si prepara a un importante intervento di manutenzione stradale con oltre 900 mila euro stanziati per il piano delle asfaltature. Un intervento strategico che coinvolgerà le aree più critiche di ogni frazione, garantendo strade più sicure e funzionali. Le prime asfaltature saranno visibili tra la primavera e l’estate del 2026, segnando un passo importante nel miglioramento della viabilità comunale.

Un maxipiano per le asfaltature a Montopoli. La geografia delle strade interessate riguarderà le situazioni più critiche di ogni frazione e le prime asfaltature si vedranno nella primavera estate 2026. “Durante le riunioni che abbiamo svolto con la cittadinanza - spiega la responsabile del. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

