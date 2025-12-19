Montopoli approvato il piano delle asfaltature | stanziati oltre 900mila euro

Montopoli si prepara a un importante intervento di manutenzione stradale con oltre 900 mila euro stanziati per il piano delle asfaltature. Un intervento strategico che coinvolgerà le aree più critiche di ogni frazione, garantendo strade più sicure e funzionali. Le prime asfaltature saranno visibili tra la primavera e l’estate del 2026, segnando un passo importante nel miglioramento della viabilità comunale.

