Calciomercato Milan contatto tra Tare e l’entourage di Gila per gennaio | la situazione

Secondo fonti su X, il direttore sportivo del Milan, Igli Tare, avrebbe avuto un colloquio con l’agente di Mario Gila della Lazio in previsione del mercato di gennaio. La possibile trattativa si trova ancora in fase preliminare, e non ci sono conferme ufficiali. Restano da monitorare gli sviluppi, mentre entrambe le parti valutano le opportunità di mercato in vista della prossima sessione.

Secondo quanto scritto su X da Alessandro Jacobone, il ds del Milan Igli Tare avrebbe avuto un contatto con l'agente di Mario Gila della Lazio in vista di gennaio: le ultime.

Milan, interesse confermato per Vlahovic a zero: contatto tra Tare e il suo agente, ecco cosa succede - Milan, Tare prova il grande colpo a zero per l'estate: è Dusan Vlahovic, in scadenza di contratto con la Juventus Dusan Vlahovic e un futuro ancora tutto da scrivere. calciomercato.com

Milan, prestito interrotto e ritorno al Chelsea: contatti con Tare per l’attaccante - I rossoneri potrebbero decidere di prendere un altro attaccante oltre a Fullkrug: nel mirino un vecchio obiettivo, i dettagli ... milanlive.it

Clamorosa indiscrezione di #calciomercato: “Occhio al tentativo clamoroso per Milan #Skriniar” - #Mercato @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan #transfers x.com

#Nkunku, si attendono le prime offerte: il #Milan non vuole minusvalenze #calciomercato #SempreMilan facebook

