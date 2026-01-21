Miami torna a vincere con 15 punti di Fontecchio San Antonio e Denver ko

Miami torna alla vittoria con una prestazione di Fontecchio da 15 punti, dopo la sconfitta di ieri contro Golden State. Nella regular season NBA, sette partite si sono disputate, evidenziando i risultati di diverse squadre, tra cui San Antonio e Denver. Questa partita segna un momento importante per i Miami Heat, che cercano stabilità e continuità nel campionato.

NEW YORK (STATI UNITI) - Sette le partite della regular-season dell'Nba giocate. Tornano a vincere i Miami Heat di Simone Fontecchio, sconfitti appena 24 ore prima da Golden State. Gli uomini di coach Erik Spoelstra hanno la meglio sui Sacramento Kings per 130-117, grazie soprattutto ai 25 punti di Bam Adebayo, e ai 22 di Norman Powell, mentre sono 15 quelli messi a referto dal trentenne abruzzese, che in 20 minuti di impiego conquista anche 7 rimbalzi. La squadra della Florida è ora all'ottavo posto nella Eastern Conference, con sguardo su una top 5 non troppo lontana. A Ovest battuta d'arresto per i San Antonio Spurs di Victor Wembanyama (14 punti e 10 rimbalzi per lui), che cedono agli Houston Rockets per 111-106 e frenano dopo tre vittorie consecutive.

