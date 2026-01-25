Meoni sulla Fratta | Accogliamo le novità ma basta con i tagli

Il sindaco di Cortona, Luciano Meoni, esprime un atteggiamento equilibrato rispetto alle recenti novità riguardanti l’ospedale Santa Margherita della Fratta. Pur accogliendo con favore l’iniziativa e il potenziamento in ambito traumatologico, ribadisce l’importanza di mantenere le richieste strutturali senza arretramenti. La collaborazione con la Fondazione Policlinico Gemelli rappresenta un passo avanti, ma è fondamentale garantire che le esigenze di rafforzamento siano preservate.

Accoglienza positiva, ma senza arretramenti sulle richieste strutturali. È questa la linea tracciata dal sindaco di Cortona, Luciano Meoni, sul potenziamento dell’ospedale Santa Margherita della Fratta, dopo l’annuncio della convenzione tra Asl Toscana Sud Est e la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli, che porterà nella struttura un’équipe di specialisti per attività ambulatoriale e chirurgica nel campo della traumatologia sportiva. "Accolgo con piacere questa notizia – dichiara Meoni – anche perché si tratta di un’operazione promessa da tempo, frutto delle sollecitazioni della Conferenza dei sindaci, che doveva essere già operativa da settembre 2025". 🔗 Leggi su Lanazione.it

