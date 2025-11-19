Meoni va in difesa dell’ospedale | Non siamo cittadini di serie B Manifestazione davanti alla Fratta

"È giunta l’ora di chiedere quello che ci spetta, basta di essere trattati come Valdichiana di serie B". Il dado è tratto e la temperatura del dibattito infiamma le prime giornate invernali della vallata. Luciano Meoni, presidente della conferenza dei sindaci, passa dalle parole ai fatti: non bastano più le promesse in merito alla situazione della sanità in Valdichiana. Il primo cittadino di Cortona annuncia in un post su Facebook una " Manifestazione pacifica ma di alto significato!" davanti al luogo simbolo di questa battaglia, l’ ospedale Santa Margherita della Fratta, mercoledì 26 novembre alle 10. 🔗 Leggi su Lanazione.it

