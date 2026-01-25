’Meganoidi on the Rocks’ il docufilm domani al cinema Corallo

Domani sera alle 20, al cinema Corallo, sarà presentato in prima nazionale il docufilm ‘Meganoidi on the Rocks’. Il film racconta il percorso e l’evoluzione della band italiana, offrendo uno sguardo autentico sulla loro storia e musica. Un’occasione per conoscere da vicino il mondo dei Meganoidi, tra ricordi e nuove prospettive, in un appuntamento dedicato agli appassionati e agli amanti del genere.

I Meganoidi di nuovo in scena protagonisti del docufilm ‘Meganoidi on the Rocks’, in prima nazionale domani, alle 20.30, al cinema Corallo di via Innocenzo IV 13 a Genova. A presentarlo ci saranno la band genovese al completo – Davide Di Muzio, Luca Guercio, Riccardo Armeni, Saverio Malaspina e Giulio Canepa – il regista Andrea Morghen e la produttrice Valentina Marini. Un’occasione per ritrovarsi, riascoltare una storia che dura da quasi trent’anni e scoprire un nuovo capitolo del viaggio dei Meganoidi. Prodotto da Aurora Vision e Out Of Office, il film ripercorre la storia dei Meganoidi attraverso i luoghi, le persone e le scelte che hanno definito il loro percorso artistico. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - ’Meganoidi on the Rocks’, il docufilm domani al cinema Corallo Leggi anche: Il docufilm dedicato al brigadiere Sepe al cinema Apollo Domani al BPER Forum il docufilm su "don Matteo" Zuppi, vescovo di stradaDomani al BPER Forum verrà proiettato il docufilm su don Matteo Zuppi, il vescovo di strada che preferisce essere chiamato semplicemente don Matteo. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Il 26 gennaio si avvicina e l’emozione cresce: siamo felicissimi di presentarvi “Meganoidi on the Rocks” Un appuntamento speciale che celebra la storia e il percorso di una delle band più longeve del rock italiano, nella loro Genova. Evento Facebook htt facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.