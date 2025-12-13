Domani al BPER Forum il docufilm su don Matteo Zuppi vescovo di strada

Domani al BPER Forum verrà proiettato il docufilm su don Matteo Zuppi, il vescovo di strada che preferisce essere chiamato semplicemente don Matteo. Con uno stile di vita semplice, si sposta in bicicletta e risiede in una casa di riposo per sacerdoti, incarnando un esempio di umiltà e dedizione.

Preferisce essere semplicemente don Matteo, gira in bicicletta e vive in una casa di riposo per sacerdoti. È l'Arcivescovo di Bologna, Sua Eminenza Cardinale Matteo Maria Zuppi, tra i candidati favoriti alla successione di Francesco, che ha visto popolarità e consenso accrescere anche tra i non. Modenatoday.it

