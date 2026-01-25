Matteo Franzoso il dolore dei genitori | Con lui fino al suo ultimo battito

Matteo Franzoso, giovane sciatore italiano, è deceduto lo scorso settembre a soli 25 anni, dopo una caduta in allenamento in Cile. I suoi genitori, Olga e Marcello, ricordano con dolore i momenti condivisi e il sogno olimpico di Matteo, che ha affrontato fino all’ultimo battito. Questa triste vicenda evidenzia l’importanza della sicurezza nello sport e il dolore di una famiglia che ha perso un figlio e un talento.

(Adnkronos) – "Matteo Franzoso è morto sognando le Olimpiadi". Oggi, domenica 25 gennaio, sono stai ospiti a Verissimo Olga e Marcello Franzoso, i genitori dello sciatore scomparso lo scorso settembre, a soli 25 anni, dopo una grave caduta in allenamento avvenuta sulle piste di La Parva in Cile. "Lui amava sciare, come tutti noi in famiglia. Era proprio una nostra passione", racconta la madre Olga tra le lacrime. "Noi lo stiamo ancora aspettando, noi pensiamo ancora adesso che alle nove di sera lui chiamerà, oppure tornerà a casa. Ci crediamo", ha detto il padre Marcello che ha ricordato anche la carriera scolastica di Matteo: "Era bravo, si è laureato con 110 e lode".🔗 Leggi su Periodicodaily.com

