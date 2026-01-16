Valanga si stacca dalla montagna emerge un cadavere dalla neve | i soccorsi cercano altre persone

Una valanga si è staccata nelle vicinanze di Ischgl, nel Tirolo austriaco, coinvolgendo l'area dell'impianto Pardatschgratbahn. Durante le operazioni di soccorso, è stato rinvenuto un corpo tra la neve, mentre le squadre di emergenza continuano a cercare eventuali persone coinvolte. La situazione è sotto controllo e si stanno monitorando gli sviluppi dell'intervento.

Enorme valanga si stacca dal Gran Sasso, le immagini fanno il giro del web - Escluso il coinvolgimento di escursionisti o delle arterie autostradali sottostanti ... rivieraoggi.it

Tragedia in montagna, travolto da una valanga viene trascinato per decine di metri sbattendo sulle rocce in superficie: morto uno scialpinista - Tragedia questa mattina (2 gennaio) sulle Piccole Dolomiti, dove uno scialpinista veneziano di 50 anni è stato travolto da una slavina e trascinato per decine di metri mentre, insieme a un am ... ildolomiti.it

I NOSTRI CARABINIERI SALVANO 2 VITE.. COMPLIMENTI Una valanga si stacca all’improvviso. Plan Maison, Cervinia. Scatta l’allarme. I Carabinieri prendono l’attrezzatura e arrivano per primi, insieme a un addetto al soccorso piste. Un dettaglio romp - facebook.com facebook

Una valanga si stacca all’improvviso. Pochi secondi. Poi il silenzio. Plan Maison, Cervinia. Scatta l’allarme. I #Carabinieri prendono l’attrezzatura e arrivano per primi, insieme a un addetto al soccorso piste. Il tempo, qui, fa la differenza. Un dettaglio rompe il bi x.com

