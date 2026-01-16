Valanga si stacca dalla montagna emerge un cadavere dalla neve | i soccorsi cercano altre persone
Una valanga si è staccata nelle vicinanze di Ischgl, nel Tirolo austriaco, coinvolgendo l'area dell'impianto Pardatschgratbahn. Durante le operazioni di soccorso, è stato rinvenuto un corpo tra la neve, mentre le squadre di emergenza continuano a cercare eventuali persone coinvolte. La situazione è sotto controllo e si stanno monitorando gli sviluppi dell'intervento.
Una valanga ha travolto e ucciso almeno una persona a Ischgl, nel Tirolo austriaco, vicino all'impianto di risalita Pardatschgratbahn. La slavina si sarebbe staccata dalla montagna il 15 gennaio, ma è stata notata solo il giorno successivo. I soccorsi sono sul posto, le ricerche proseguono per. 🔗 Leggi su Today.it
