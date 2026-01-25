Maria Messenio il drammatico retroscena | indossava una parrucca

Maria Messenio, recentemente al centro di un grave episodio, è stata trovata deceduta insieme a Pasquale Carlomagno nella loro abitazione di Anguillara Sabazia. La scoperta ha suscitato grande attenzione, anche a causa delle circostanze drammatiche e del passato legato alla famiglia, inclusa la vicenda di Claudio Carlomagno, reo confesso del femminicidio della moglie Federica Torzullo. Le autorità stanno indagando sulle cause di questa tragica tragedia.

Pasquale Carlomagno e Maria Messenio, genitori di Claudio Carlomagno (reo confesso del femminicidio della moglie Federica Torzullo, uccisa con 23 coltellate il 9 gennaio 2026 ad Anguillara Sabazia), sono stati trovati morti impiccati nella loro villetta in via Tevere 25, alle porte della cittadina. Il doppio suicidio, avvenuto il 24 gennaio, segna l’epilogo tragico di una famiglia travolta dallo scandalo.Dopo la confessione del figlio, la coppia ha tentato di guadagnarsi l’oblio mantenendo un profilo basso: Pasquale è sparito dalla circolazione, mentre Maria, ex poliziotta e assessora alla Sicurezza del Comune di Anguillara, si è nascosta in pubblico con occhiali scuri e parrucca per sfuggire agli sguardi e ai giornalisti che assediavano la casa. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

