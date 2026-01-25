Pasquale Carlomagno e Maria Messenio impiccati la lettera lasciata all' altro figlio | non avrebbero retto al dolore

Pasquale Carlomagno e Maria Messenio, genitori di Claudio Carlomagno, sono stati trovati impiccati. Prima di morire, avrebbero scritto una lettera indirizzata al loro altro figlio, Davide Carlomagno, rivelando il dolore che li aveva sopraffatti. Questa vicenda solleva domande sulla gestione del lutto e sulle ragioni di un gesto così tragico, offrendo uno spunto di riflessione sulle dinamiche familiari e l’impatto di eventi traumatici.

Pasquale Carlomagno e Maria Messenio, i genitori di Claudio Carlomagno, avrebbero lasciato una lettera indirizzata al loro altro figlio, Davide Carlomagno, in cui avrebbero dato la spiegazione del loro gesto prima di suicidarsi. Il dolore I coniugi potrebbero non aver retto al dolore della scoperta di ciò che aveva fatto il figlio. Oppure, almeno Pasquale, potrebbe aver temuto di essere coinvolto nelle indagini, anche indirettamente. Dall'inchiesta della Procura di Civitavecchia è infatti emerso che le telecamere di via Costantino 9, dove abitava Federica con il marito, avevano immortalato il padre di Carlomagno transitare con il suo Doblò della Fiat lungo la stradina a fondo chiuso, il 9 gennaio (il giorno della scomparsa della Torzullo) fermandosi lì per 9 minuti: dalle 7,08 fino alle 7,17. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

