Maria Elena Boschi ha celebrato il suo 45° compleanno il 24 gennaio. Per ringraziare i follower per gli auguri, ha condiviso su Instagram una foto in cui indossa un elegante abito giallo burro con schiena scoperta. Il look, sobrio e raffinato, riflette la sua personalità e il momento speciale.

Un giorno speciale per Maria Elena Boschi, che il 24 gennaio ha spento 45 candeline. La deputata, per ringraziare i suoi numerosi follower per gli auguri ricevuti, ha condiviso su Instagram una foto che la ritraeva con un abito mozzafiato con schiena scoperta. Il colore, come sempre, è di super tendenza: un giallo burro che si sposa perfettamente con la sua carnagione. Maria Elena Boschi, l’abito giallo burro iper femminile per il compleanno. 45 giri intorno al sole per Maria Elena Boschi, che nel giorno del suo compleanno ha voluto ringraziare follower, amici e colleghi per i numerosi auguri ricevuti. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Maria Elena Boschi, il look del compleanno è super femminile: abito giallo burro e schiena scoperta

Buon compleanno Michelle Hunziker, Maria Elena Boschi…Oggi, 24 gennaio, ricordiamo il compleanno di diverse personalità italiane e internazionali.

Leggi anche: Maria Elena Boschi, il look per Natale è elegantissimo e non scontato

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Maria Elena Boschi, nuovo fidanzato dopo l'addio a Giulio Berruti? Lei svela tutto in radio: Dispiacere profondo; Buon compleanno Michelle Hunziker, Maria Elena Boschi…; Seduta 598ª (XIX legislatura) (21.01.2026); Valeria Fedeli: la camera ardente in Campidoglio. Renzi e Franceschini, primi ad arrivare.

Maria Elena Boschi, il look del compleanno è super femminile: abito giallo burro e schiena scopertaUn giorno speciale per Maria Elena Boschi, che ha festeggiato il suo compleanno con una mise iper femminile a schiena scoperta ... dilei.it

«Maria Elena Boschi e Giulio Berruti si sono lasciati»: l'addio a sorpresa dopo 5 anni e il sogno infranto di avere un figlio insieme«L'intreccio è continuato per cinque anni tra quadretti familiari lialeschi pieni di buona volontà ma sempre più carichi di tensione», ha rivelato il sito di Roberto D'Agostino, anticipando la notizia ... ilgazzettino.it

Maria Elena Delia - facebook.com facebook