Buon compleanno Michelle Hunziker Maria Elena Boschi…

Oggi, 24 gennaio, ricordiamo il compleanno di diverse personalità italiane e internazionali. Tra loro, figure del mondo dello spettacolo, della politica, della scienza e della cultura, come Michelle Hunziker, Maria Elena Boschi, il zoologo Desmond Morris e la soprano Gabriella Rossi. Questa giornata celebra l’anniversario di chi ha contribuito in vari campi, arricchendo il panorama sociale e culturale con il proprio impegno e talento.

Buon compleanno Michelle Hunziker, Maria Elena Boschi, Desmond Morris, Antonio Giuseppe Maria Verro, Adalberto Falletta, Claudio Desolati, Gianfranco Giovanni Chiarelli, Nastassja Kinski, Sergio Pizzolante, Barbara Cupisti, Giovanni Stroppa, Roberto Sosa, Simone Vergassola, Adailton Martins Bolzan, Benedetta Tobagi, Giuliano Sangiorgi, Davide Biondini, Davide Valsecchi, Niccolò Figari, Luca Bertossio, Francesca Fusco, Sara Santonastasi, Antonio Vicino, Riccardo Orsolini. Oggi 24 gennaio compiono gli anni: Desmond Morris, zoologo, etologo; Edgarda Ferri, giornalista, scrittrice, saggista; Gabriella Rossi, soprano, direttrice di coro; Paolo de Nicolò, vescovo; Roberto Barzanti, politico; Nicola de Rinaldo, regista, sceneggiatore; Alberto Isidori, ingegnere; Milly Buonanno, sociologa; Armando Gallo, giornalista, fotografo; Antonio Giuseppe Maria Verro, politico; Alba Rigazzi, modella; Adalberto Falletta, giornalista.

