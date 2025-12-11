‘Ok il prezzo è giusto!’ Ci piacerebbe Temptation Island il nostro reality più forte Va bene anche in Spagna ma loro non hanno Maria De Filippi
Temptation Island, il reality più amato del nostro panorama televisivo, continua a conquistare il pubblico anche in Spagna, dimostrando la sua forza. Laddove altri programmi svaniscono, questo show mantiene il suo fascino, confermando che alcuni format, come quello di Maria De Filippi, non si esauriscono mai e tornano sempre più forti.
Milano, 11 dicembre 2025 - Programmi che vanno, programmi che vengono. Parafrasando il poeta Antonello Venditti, certi format non finiscono: fanno dei giri immensi e poi ritornano. E’ successo alla Ruota della Fortuna, game show che sta riscuotendo un successo così roboante da essere diventato un caso preso in esame dall’università Bocconi di Milano. E potrebbe accadere anche ad altri format. ‘Ok, il prezzo è giusto!’. daniele schiavello “Nell’accordo di collaborazione con Fremantle abbiamo chiesto il mantenimento anche del titolo di ‘Ok, è il prezzo è giusto!’ - ha raccontato Pier Silvio Berlusconi, patron di Mediaset -. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Mantenere un giusto rapporto fra prezzo e qualità ormai è difficilissimo. Il gruppo Porzio è sempre attento a questo equilibrio. Per esempio : cosa puoi mangiare con 35 euro nella sede di Cosenza ? - facebook.com Vai su Facebook
#TorinoMilan, #Baroni: "Lo spirito è giusto, paghiamo certe situazioni a caro prezzo" #SkySport #SkySerieA #SerieA Vai su X